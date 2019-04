El Delteco remunta 24 punts i encara creu en la salvació

El local Vyacheslav Bobrov, intimidat per Whittington, intenta anotar

El local Vyacheslav Bobrov, intimidat per Whittington, intenta anotar u. murillo/acb photo

El Movistar Estudiantes va perllongar a Sant Sebastià la seva mala ratxa i va caure a la pista d'un cuer Delteco GBC que va creure en les seves possibilitats de vèncer tot i anar perdent per 22 punts al descans, i al final va assolir una victòria èpica que li dona vida en la lluita per la permanència.

Els madrilenys tenien la ferida oberta per la contundent der-rota amb el Baskonia la jornada passada (104-67), uns dubtes que volia aprofitar el conjunt de Sergio Valdeolmillos per intentar treure profit en benefici propi si l'Estudiantes, que tenia la baixa de Gentile, no es recuperava.

Els visitants van prémer l'accelerador des del salt inicial i, davant un Gipuzkoa sense nord, es va mostrar molt superiors, amb una actitud ofensiva encomiable i amb protagonisme de Whittington. En el segon quart es va trencar el partit, ja que els madrilenys van tenir un gran percentatge en el triple, i el del seu rival va ser molt pobre. L'Estudiantes va arribar a dominar per 24 punts, que es van veure reduïts a 22 a la mitja part de l'enfrontament.

En la segona meitat, els visitants es van veure guanyadors i es va oblidar de la qualitat dels bascos, que van reduir la diferència fins els set punts al final del tercer quart (66-73). En el darrer període els locals van trobar Zeisloft, que va ser clau perquè el seu equip capgirés el marcador amb una cistella de Bobrov (93-92). En l'últim minut el marcador no es va moure i el triomf es va quedar a casa.