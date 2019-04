Derrotes de les catalanes sub 15 i sub 17 a l'estatal per autonomies

El combinat sub 17 va cedir per un ajustat 1 a 0 a Madrid davant de la selecció amfitriona. La jugadora sesrovirenca Jana Fernández (FC Barcelona), va figurar a l'equip inicial i va disputar la totalitat del partit. L'equilibri va caracteritzar un duel en què Madrid i Catalunya van exhibir talent, qualitat i notables coneixements tàctics i estratègics. Les locals van marcar el gol decisiu quan tot just s'havien jugat set minuts, en rematar Susana López una centrada lateral. La catalana Josepha Vercammen va tenir dues ocasions per empatar en l'ultim quart d'hora, però no les va transformar.

A Navarra, l'eliminació de la formació sub 15 es va produir a la tanda de penals, després de signar un empat sense gols amb Andalusia. De les cinc jugadores de casa nostra, només la jugadora del CF Igualada Lucía Carmona va jugar els noranta minuts.

La seva companya d'equip Ana Sánchez, també va formar a l'equip titular, però va ser substituïda per la berguedana Judit Pujols (CE Berga), al minut 57. La igualadina del FC Barcelona, Laura Mas Berenguer va entrar al camp al mateix temps que Pujols, en el lloc de Nora Fernández i, per últim, al minut 70, Berta Gras (CF Igualada) va substituir Júlia Bartel. L'insistent domini de les catalanes va ser estèril.