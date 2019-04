Un doblet de Benzema cura un apàtic Madrid

El Reial Madrid va guanyar amb molts problemes un lluitador Eibar, amb un doblet del davanter francès Karim Benzema, en un duel que va servir per recuperar certa tranquilitat entre l'afició blanca. Només començar el partit ja es va veure que el públic del Bernabéu no en deixava passar ni una al davanter Bale. Cada pilota que tocava malament era castigada amb xiulets. Al minut 8, l'àrbitre va anul·lar un gol espectacular de Benzema de taló perquè Bale, que havia fet la passada, estava en fora de joc. Al minut 10, Cardona va estar a punt de marcar, en aprofitar una errada terrible de Varane.

Abans d'arribar al descans, l'Eibar va posar-se per davant gràcies a un gol de Cardona, que va aprofitar una extraordinària passada filtrada per Escalante. Sergi Enrich, de cap, va ser el primer en avisar just començar la segona meitat. Al minut 54, Benzema va tornar a marcar, en una jugada molt desgraciada de l'Eibar, però el gol tampoc va pujar al marcador perquè en l'inici de la jugada el francès estava en fora de joc. La tercera va ser la bona. Al minut 58, ara sí, Benzema va marcar un gol legal amb un cop de cap que va afusellar la porteria de Dimitrovic després d'una centrada d'Asensio.

L'home del partit, Benzema, una altra vegada de cap, ara a centrada de Kroos, va fer el gol que capgirava el marcador, deu minuts abans del final. Al tram final, el davanter francès va tenir dues ocasions més claríssimes per sentenciar el partit, però va estar desencertat. En el temps afegit, Benzema va xutar amb efecte al pal.