Dos gols de Darder deixen tocat el Girona d'Eusebio

L'Espanyol va fer un pas de gegant cap a la permanència a la Primera Divisió en derrotar el Girona per un ajustat 1-2 amb dos gols de Sergi Darder. L'equip de Rubi, que no guanyava des de l'octubre lluny del seu camp, va obtenir tres punts vitals davant d'un Girona que es complica la vida i que ja suma deu partits seguits sense guanyar a Montilivi.

Els gironins, conscients de trencar la pèssima ratxa com a local, van sortir amb un 4-3-3 inequívocament ofensiu i van tenir la possessió de la pilota en els primers instants. Els periquitos, tancats al seu camp, van esperar les imprecisions en els darrers metres del locals per intentar fer mal al contraatac. A la represa, Sergi Darder va batre el porter marroquí Bono amb un xut potent des del balcó de l'àrea blanc-i-vermella. L'entrenador local, Eusebio, va intentar revolucionar el partit amb l'entrada de Patrick Roberts i Douglas Luiz, i ho va aconseguir restablint l'equilibri inicial a través d'un penal transformat per Cristhian Stuani, que l'ha consolidat al podi de la classificació del Pichichi amb el seu 18è gol. Ja al minut 88, la fortuna va tornar a donar-li l'esquena a un Girona que va veure com un xut llunyà de Sergi Darder s'introduïa a la seva porteria en colpejar primer al pal i després a l'esquena de Bono.



El Rayo supera el València

Un gol de Raúl de Tomás i un altre de Mario Suárez (2-0) van donar tres punts vitals al Rayo Vallecano, en la seva lluita per salvar la categoria, davant d'un València que va deixar escapar un bona oportunitat per col·locar-se en zona Champions. El visitant Parejo va fallar un penal al minut 28.