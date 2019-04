Luis Suárez i Messi sentencien la lliga

El Barça podrà anar tranquil cap a Manchester per afrontar davant el United l'anada de quarts de la Champions. Ahir va deixar, ara sí, del tot sentenciada la lliga amb un triomf per 2-0 sobre l'Atlètic de Madrid d'un Cholo Simeone que continua sense saber guanyar els blaugrana en partit oficial.

En tot cas, i com ja acostuma a passar contra l'Atlètic, no va ser una nit fàcil ni agradable per als d'Ernesto Valverde. Els locals van dominar, van tenir ocasions però no van estar inspirats i van trobar l'oposició de Jan Oblak, amb parades de mèrit. Amb un home menys, l'Atlètic va aguntar i va tenir prou coratge per buscar la victòria en els darrers minuts. Però quan tot semblava abocat a l'empat, va ser Luís Suárez, que no havia tingut la seva nit fins aleshores, el que va deixar anar un llançament des de fora de l'àrea, amb bot inclos just davant del porter, que va acabar amb la resistència d'Oblak i de tot el seu equip. Leo Messi es va voler afegir a la festa i va aconseguir el 2-0 amb una delicatessen marca de la casa. Respirava el Camp Nou que ja cantava, a cor que vols, el tant tradicional crit, habitual en els darrers anys del «Campions, campions!»



Diego Costa s'expulsa

Cap dels dos equips podia estar content quan al descans el matx continuava amb empat a zero. Un resultat que afavoria més el Barça, però l'equip de Valverde va tenir les millors ocasions, inclòs un tir al pal, i no va ser capaç de batre Oblak. L'Atlètic encara podia estar més enfadat perquè es va quedar amb deu homes per la manca de tacte de Diego Costa quan, per una falta no assenyalada que no mereixia tanta queixa, es va encarar de mala manera amb l'àrbitre, al minut 28. Sembla que, entre altres paraules, es va recordar de la mare del col·legiat, que no va dubtar en ensenyar una targeta vermella al jugador hispanobrasiler, que va deixar el seu equip minvat.

Fins aleshores el Barça havia dominat, però els jugadors de Simeone havien mostrat urpes en algunes accions i el partit no es trencava a favor dels locals, que, això sí, en defensa estaven molt atents, segurament més del que els és habitual. Abans d'arribar al primer minut de joc, Jordi Alba ja havia fet una centrada des de la banda esquerra que no havia trobat cap rematador.

Diego Costa, el protagonista més negatiu per al seu propi equip, es va fer veure. Primer amb la falta clamorosa a Alba, que ja mereixia una targeta groga, al minut 7. Gil Manzano va exclamar, es va poder llegir perfectament als seus llavis, «no ho he vist». L'assistent sí que el va avisar de l'acció punible però no de la seva gravetat. Un parell de minuts després, Costa va rematar de cap però més amunt del travesser de la porteria de Ter Stegen. El Barça va tenir l'ocasió de marcar l'1-0 amb una passada de gol de Messi que Jordi Alba va estavellar al pal davant la sortida a la desesperada d'Oblak.

Tot i un xut de Griezmann amb poca intenció, es locals eren els que s'acostaven amb més perill. Messi va llançar una falta que no va trobar el seu objectiu esperat i Coutinho, una mica millor que en els darrers partits, es va trobar de nou amb un Oblak immens que va aturar un xut que anava cap a dins. L'expulsió de Diego Costa va arribar al minut 28 i l'avantatge númèric no el va saber aprofitar l'equip de Valverde, que, fins i tot, va donar la impressió que reduïa la intensitat.

Al minut 38, Luis Suárez no va ser efectiu i va voler donar una passada frívola de taló a Messi en una jugada clara dins de l'àrea. Ni l'argentí ni Coutinho, en sengles rematades abans del descans, no van aconseguir marcar.



El Barça desembussa al final

A la segona part, d'entrada, res no va canviar. El Barça va tenir uns 20 minuts inicials en els quals, agafat a Messi, semblava que podia fer el gol en qualsevol moment. Però no. Ni una cursa de 50 metres de l'argentí deixant enrere mig equip rival la va aprofitar Luis Suárez per superar l'omnipresent Oblak.

Simeone va buscar la victòria fent entrar Morata per Filipe Luis. Rodri va tenir l'oportunitat de fer el gol amb una remtada de cap al mninut 74. Godín, Morata i Saúl el van buscar amb fruició, sense cap sort. El cop de gràcia al partit i a la lliga el va donar Luis Suárez, que ho va celebrar com calia.