Maneta del Bayern per robar el primer lloc al Dortmund

El Bayern de Munic va recuperar el lideratge de la Bundesliga, després de fer una maneta al fins ara líder de la lliga, el Borussia Dortmund (5-0). Els bavaresos van atropellar des de l'inici el rival i a la primera meitat ja van deixar sentenciat el derbi, davant d'un conjunt visitant que no va poder comptar amb el seu principal golejador, l'exblaugrana Paco Álcacer. Els jugadors del conjunt dirigit per Niko Kovac van sortir amb les ideas molt clares i des del principi van desconnectar un Dortmund desconegut. Hummels va obrir la llauna en rebre una assistència de Thiago, Lewandowski va ampliar la diferència a mitjan primera meitat i, just abans d'arribar al descans, Javi Martínez i Gnabry van ampliar la distància. A la represa i amb els tres punts sentenciats, el partit va disminuir de revolucions i Lewandoswki, en el darrer minut, va fer el definitiu 5-0.