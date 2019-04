Meritxell Soler puja al podi de la Cursa d'El Corte Inglés

La corredora de l'Avinent Manresa Meritxell Soler ha ocupat una brillant segona posició en la 41a Cursa d'El Corte Inglés, disputada avui al matí pels carrers principals de la ciutat de Barcelona i amb una participació de 46.283 atletes. La prova ha estat guanyada per la badalonina Miriam Ortiz (AA Catalunya), de 34 anys, amb 38'20", desprès de superar els 10.639 metres del recorregut. Soler ha entrat segona, amb 38'47", i tercera ha estat Marina Bagur (ISS-l'Hospitalet), amb 39'20''.

Miriam Ortiz, malgrat estar minvada físicament per un càlcul renal, ha estat la gran dominadora de la prova des de l'inici. Ja en el pas per l'Estadi de Montjuïc superava per 43 segons les seves dues seguidores immediates, la menorquina Marina Bagur (ISS l'H0spitalet) i la santjoanenca Meritxell Soler (Avinent Manresa). En la segona part del recorregut, Soler ha llançat un fort atac sobre Ortiz, però aquesta ha resistit per vèncer amb el nou rècord de la prova. Amb aquesta nova victòria en la cursa, iguala les quatre d'Eva Sanz i Joaquima Casas, i queda a una sola del rècord de la prova, en poder de Núria Pastor, amb cinc (del 1991 al 1995).

Mourad El Bannouri (La Sansi), de 39 anys, vencedor de la prova el 2016 i des del 2017 posseïdor del rècord de la Cursa de la Mercè de Barcelona (29' 23''), s'ha imposat amb autoritat sobre el seu rival directe, l'hispanomarroquí Mohammad Zharouni (FC Barcelona), de 23 anys i amb una millor marca en la distància de 29'21'' (2016), al que ha superat en la meta per 36 segons. Tots dos han estat els grans protagonistes de la cursa masculina, ja que en l'equador del recorregut, a l'altura de l'Estadi de Montjuïc, ja anaven junts, amb un temps de 18'33'', i superaven per 16 segons el també marroquí Mohammad El Ghazouani (La Sansi). Les coses no han canviar en el descens cap a meta i El Bannouri ha fet un canvi de ritme al final per imposar-se.