Mínima per a Belmonte i Pradell neda la semifinal als 200 esquena

Des d'ahir, Sabadell acull els campionats d'Espanya Open amb presència també de nedadors de les nostres comarques tant en les categories absoluta com júnior. Hi ha naturalment les estrelles de la natació estatal, i entre ells no hoi falta tampoc la badalonina Mireia Belmonte (UCAM Múrcia), que a la prova dels 800 metres lliures va aconseguir la mínima per al mundial de Corea del Sud amb una marca de 8'32''29. A més, Àfrica Zamorano, del CN Sant Andreu, va donar cap a la mínima en els 200 esquena amb 2'09''60.

A la sessió de tarda, la nedadora Jessica Vall (CN Sant Andreu), amb un temps de 30.89 segons, va convertir-se en la primera espanyola a baixar dels 31 segons els 50 braça, rècord espanyol de la distància (31.10). En la jornada de tarda, Mireia Belmonte va marcar el millor temps en les semifinals dels 200 papallona amb 2:11.65, lluny de la mínima mundialista (2:08.43); i l'Àfrica Zamorano (Sant Andreu) va ser la millor en les semifinals dels 200 esquena (2.11.52), encara que amb pitjor temps que en les sèries matinals (2.09.60). En els 100 esquena de la categoria masculina, el duel per a la final està servit entre els nedadors del Canoe Juan F. Segura (54.52) i Hugo González (54.89). També promet la final dels 200 braça, ja que en semifinals els dos millors temps corresponen a Joan Ballester (CE Mediterrani) amb 2.12.41 i a A. Castejón (Sabadell) amb 2.12.50.

Pel que fa a la representació de les nostres comarques, ahir va fer una lluïda actuació la manresana Mireia Pradell que neda per al CN Barcelona. Va competir en els 200 metres esquena. En les sèries del matí va aconseguir classificar-se per a les semifinals amb el crono de 2.19.30 que li va valdre el desè lloc, empatada amb una Marta Beesmans que és nedadora del CN Gredos San Diego. A la tarda, en el còmput de les semifinals, la bagenca Pradell va ocupar l'onzè lloc, tot i que va millorar el temps amb 2.18.86. La seva actuació li val competir en la final B.