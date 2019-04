Un partit per agafar impuls cap al play-off

No és un partit més, és dels que valen doble. El Baxi i l'Iberostar es retroben en un moment clau i el resultat del matx que els enfronta afavorirà el vencedor i pot deixar tocat a qui avui, poc després de les dues, surti del Congost derrotat. El Bàsquet Manresa necessita fer valer la condició de local, guanyar i fer-ho per més dels dos punts amb els quals va perdre a l'illa de Tenerife (77-75). Si s'acompleix aquesta hipòtesi, el Baxi tindria dues victòries de marge i l'average a favor respecte del conjunt de Txus Vidorreta. En canvi, perdre faria que els canaris superessin els bagencs a la classificació, i l'equip de Joan Peñarroya ja encadenaria la quarta derrota consecutiva.

En aquest partit ja no hi serà el base lituà Jakis Gintvainis, qui ja es va desvincular divendres del Baxi i que ha decidit operar-se ara de la lesió a l'espatlla. En les últimes setmanes els seus minuts com a segon base s'havien reduït molt en benefici del danès Lundberg, que li havia pres el lloc.



Imposar el ritme

Joan Peñarroya afirma que «vam tenir una derrota dolorosa a casa del Barça en un partit que, encara que nosaltres haguéssim estat al màxim del nostre nivell, crec que tampoc no hauríem tingut opció davant un Barça tan encertat. En aquesta setmana en hem centrat en el partit d'aquest diumenge, el que volem és poder recuperar sensacions, el nostre ritme. I no hi ha millor lloc per aconseguir-ho que a casa, al Congost, i davant una afició que ens ajuda tant». L'entrenador ha agraït el detall protagonitzat dijous per la Grada d'Animació, que va acudir, al final de l'entrenament de la tarda, a animar els jugadors.

Quant a l'adeu de Gintvainis, el tècnic ha explicat que «el Jakis ens va comunicar que no es veia amb cor d'ajudar l'equip i que decidia avançar l'operació de l'espatlla que tenia programada per a l'estiu. És un contratemps perquè un equip es compon tant dels que juguen 25 minuts com 2 minuts. És clar que no estem sobrats d'efectius. David Òrrit ens ajudarà, però si el club troba algun jugador al qual es pugui arribar es miraria si pogués venir. Però a dia d'avui no hi ha res, som els que som».

Sobre la sèrie de 6 derrotes que acumula l'Iberostar, Peñarroya diu que «és molt inusual, però cal recordar que venen d'entrar a la final four Champions League en batre el Hapoel Jerusalem. Crec que és l'únic equip de l'ACB que llança més de 3 que de 2, amb uns jugadors que fa molts anys que juguen junts i un entrenador com Txus Vidorreta que l'ha situat a la zona alta. Defensivament és un rival que et crea molts problemes. Estic segur que el Txus té marcat aquest partit amb vermell. Ells juguen molt bé amb la línia de 3 punts i busquen les continuacions amb el seu pivot Iverson».