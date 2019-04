Un solitari gol classifica el City de Guardiola a la final de la FA Cup

El Manchester City va classificar-se per jugar la seva tercera final de la temporada, després d'imposar-se en les semifinals de la FA Cup davant del Brighton and Hove Albion (1-0), gràcies a un gol matiner de Gabriel Jesús que permet als jugadors de Pep Guardiola seguir en la dinàmica positiva de tot el curs. Els citizens s'enfrontaran al guanyador del partit entre el Watford i el Wolverhampton en la gran final de la copa anglesa.

Tres minuts van ser necessaris per al conjunt de Guardiola per marcar el primer gol. Una gran jugada individual de Kevin de Bruyne que va acabar amb una esplèndida centrada al cor de l'àrea, la va rematar de planxa Gabriel Jesús per fer l'1-0. L'internacional brasiler va marcar amb firmesa i va donar un avantatge que va acabar sent decisiu per als jugadors de Guardiola, que van tenir ocasions per incrementar l'avantatge diverses vegades. El City torna a la final de la FA Cup sis anys després amb l'intenció de fer una temporada perfecta. Els citizens han guanyat aquest any la Community Shield i la Carabao Cup, a part de tenir aspiracions altes per aconseguir el títol de lliga.



Watford o Wolverhampton, el rival

Avui, a les 17 h, es jugarà l'altra semifinal, el guanyador de la qual s'enfrontarà al City a la gran final.