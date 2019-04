El Tecnyconta Saragossa assalta Santiago i se situa en zona de play-off

El Tecnyconta Saragossa va vèncer a la pista del Monbus Obradoiro per 84-87, un resultat que els permet situar-se momentàniament en la setena posició, que donaria accés a disputar els play-off pel títol. Per la seva banda, els gallecs, que estan virtualment salvats, veuen allunyar-se les seves poques opcions de disputar la fase final del campionat.

El matx va arrencar amb un alt ritme de joc, en el qual els dos equips van anotar amb bastanta fluïdesa, tant a la pintura com en el tir exterior. Es va arribar al final del primer quart amb un punt de marge per als aragonesos (20-21). En el segon període, els locals van capgirar el marcador a base de triples, però el bon rendiment de Nacho Martín, ex del Bàsquet Manresa, va mantenir els visitants a prop en l'electrònic a la mitja part de l'enfrontament (46-44).

En tornar dels vestidors, l'Obradoiro va seguir sentint-se més còmode sobre la pista i, tot i arribar a disposar de vuit punts de renda (54-46), no van poder trencar el partit per culpa de Nemanja Radovic, que va despertar uns companys que es van tornar a posar per davant al final del tercer quart (63-67). En els darrers deu minuts, el Tecnyconta va sortir més endollat i va arribar a dominar per tretze punts (67-80). Tot i els esforços dels gallecs, que es van situar a només tres punts, els visitants es van mantenir sòlids i van sentenciar des del tir lliure.