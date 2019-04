Els 10 i 5 km urbans de Berga mantenen la requesta i la Urban Kids guanya adeptes

La setena edició dels 10 i 5 km urbans de Berga va ratificar la plena consolidació de la prova en el calendari esportiu de la ciutat.

Enguany, les curses per a adults van assolir xifres de participació similars a les de l'edició anterior, mentre que les sis curses que van conformar l'Urban Kids Berga, la versió per a infants i joves, van registrar un notable ascens de cor-redors. Fins a 110 nenes i nens van mesurar aptituds atlètiques en els circuits traçats entre la carretera de Solsona i el parc dels Soldats.

El berguedà Xavi Tomasa (CA Calatayud), el favorit en la cursa de 10 km masculina, es va imposar amb un temps de 33' i 17''.

El corredor independent Darío Giménez va creuar la línia d'arribada en segon lloc (34' i 28''). Giménez i el tercer classificat, Roger Camprubí (CA Berga), van protagonitzar una dura pugna per la segona posició que es va resoldre a l'esprint en els últims 150 metres. Roger Camprubí va requerir 34' i 36'' per completar el recorregut.

Pel que fa a les fèmines, Anna García (JAB) no va tenir oposició per segellar el seu segon triomf consecutiu. La berguedana va ser tant superior que es va relaxar i va signar una marca de 41' i 55''. Núria Turtós (CA Ascó) va ocupar el segon graó del podi (45' i 10'') i Àngels Lozano (Mutuacat Bravo Trail), el tercer (47' i 41'').



Nou rècord en els 5 km femenins

Jone Zabaleta (At. Sant Sebastià) va ratificar a Berga la qualitat que el seu currículum esportiu delata. L'atleta basca va vèncer en els 5 km femenins amb un temps de17' i 10''. Amb aquest regitre va polvoritzar el rècord vigent (18' i 05''), establert per Dayane Huerta (CAV Andorra). La cubana va ser segona (17' i 35''), mentre que la gua-nyadora anterior, l'atleta local Núria Cascante, va signar la tercera posició (18' i 22''). Per últim, Carles Gómez (CAV Andorra) va superar Pol Moya, company d'equip i olímpic, en els 5 km masculins. Gómez només va necessitar 15' i 41'' per completar el traçat.