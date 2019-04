Un Berga sense gol perd amb el Caldes i cedeix el primer lloc a la Gramenet

El Berga ha perdut el lideratge, després de caure en la seva visita a Caldes de Montbui, en un partit en què els jugadors de Joan Prat no van estar encertats de cara a gol. Els locals van marcar força aviat, després d'un cara a cara del davanter local Garcia amb el porter visitant Porcel.

Els blanc-i-vermells van reaccionar a la represa i no havien passat ni dos minuts quan Blanch va aconseguir rematar una falta lateral excel·lent per posar l'igualada. Quan millor estaven els jugadors berguedans, els locals, en una jugada aïllada, van tornar a posar-se per davant. El Berga va sortir diposat a anar a totes i amb les línies molt avançades per empatar, però la falta d'encert els van condemnar. El Caldes va aprofitar un contraatac per sentenciar i deixar el definitiu 3-1 en el marcador.