El Cadí tanca la lliga regular amb un rècord de victòries

El Cadí la Seu tanca amb rècord de victòries la fase regular de la lliga. Mai abans l'equip urgellenc havia aconseguit dinou triomfs en Lliga Femenina. Després de der-rotar l'Araski de forma brillant, el conjunt que entrena Bernat Canut ha tancat la millor temporada regular de la seva història i ara ja se centra en el partit de dimecres, el primer del creuament amb un IDK Gipuzkoa que ahir va assaltar Fontajau.

Tot i fer una mica més de rotacions de l'habitual, en el partit número 100 d'Andrea Vilaró amb la samarreta blanc-i-blava del Sedis Bàsquet, el Cadí va aconseguir fer un joc fresc, amb una circulació de pilota molt alta i amb un nivell d'encert en el llançament força destacat. Les urgellenques van repartir molt joc, van tornar a jugar de forma coral, i van sobresortir un grapat de jugadores, especialment Ariadna Pujol i Merritt Hempe. Però, com sempre, peces bàsiques com Yurena Díaz, Mehryn Kraker o Georgina Bahí van saber aportar al granet de sor-ra necessari quan va caldre.

Només començar el matx, un intercanvi de bàsquets va mantenir la igualtat. L'Araski, sostingut per Edwards, mirava de posar traves a les urgellenques. Però l'ala-pivot americana es va quedar massa sola per intentar plantar cara al vendaval de bàsquet que durant moltes fases del partit va fer el Cadí, el qual a base d'encert i ofici va anar incrementant la diferència com una piconadora.