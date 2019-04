Un efectiu Joanenc es desfà d'una pobra Sabadellenca

El Joanenc va sumar la tercera victòria consecutiva davant d'una inofensiva Sabadellenca i en va tenir prou amb dos gols de Delgado a la primera meitat per enganxar-se de nou a les primeres posicions de la lliga. En aquests moments, els groguets es troben a cinc punts del líder Gramenet i a quatre del segon lloc, que l'ocupa el Berga.

Durant la primera meitat, els jugadors entrenats per Marc Viladrich no van tenir la millor posada en escena però van topar amb un equip rival que va generar molt poc joc. Els bagencs van estar més encertats i al minut 21 es va veure el primer gol del partit. Criado va enviar una centrada passada al segon pal, on Djitte va arribar per posar la pilota de nou dins de l'àrea i Delgado, arribant des de la segona línia, va empènyer-la al fons de la xarxa.

Abans d'arribar al descans i amb un jugada calcada a la del primer gol, de nou Delgado va fer el 2-0. Amb aquest avantatge local, ambdós equips van desfilar al túnel de vestidors. A la represa, el Joanenc va ser capaç de mantenir l'avantatge, però no va poder sentenciar amb el tercer gol. La Sabadellenca, necessitada de punts, no va inquietar en cap moment la porteria defensada per Baquero i els bagencs van acabar sumant els tres punts.

En la propera jornada, els jugadors de Marc Viladrich tindran un complicat desplaçament al camp del Ripollet, equip que ocupa el cinquè lloc.