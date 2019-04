Feina feta en un estira-i-arronsa

El Baxi va tornar a sumar en un dia clau i va deixar el 13 per posar el 14 en el còmput de victòries. Va ser un partit complicat davant un Iberostar amb molts recursos en atac però que en defensa va veure com els manresans acabaven trobant els seus millors jugadors i capgiraven el partit. Els locals també van tenir més ganes de guanyar, i la contribució de jugadors de la banqueta com Sakho i Sima es va fer notar per guanyar i remuntar els 2 punts (77-75) de la derrota a Tenerife.

El partit es va fer llarg perquè va acabar dues hores i deu minuts després del seu inici. A la taula no van tenir el seu dia, van canviar un parell de cistelles triples per uns bàsquets de dos, i el rellotge dels 24 segons es va aturar. Els àrbitres, amb el castigat Pérez Pérez que tornava a l'activitat després de la polèmica final de la Copa del Rei, van mantenir l'actitud habitual en molts partits al Congost. Al Baxi no li regalen res, al contrari. Però, els jugadors amb l'ajut de l'afició es van refer. Ara queda per saber si, en el darrer esforç per ser als play-off, es fitxarà un base per suplir Gintvainis. Això seria el més lògic en aquests moments: Corey Fisher es dosifica però es veu que va ben al límit i Lundberg ho està donant tot però la posició de base és clar que no és la seva, tot i que la seva ajuda és molt estimable.



Castigats pels triples canaris

Una pilota que va robar Zubcic a Abromaitis va obrir un partit que va arrencar amb intensitat però també amb errades. Pere Tomàs no va encertar dos triples seguits i va ser l'Iberostar qui es va posar amb 0-6 amb els bàsquets de tres obra d'Abromaitis i Brussino. L'equip canari es va escapar amb un 0-8 i la primera cistella local la va entrar Lalanne als tres minuts.

Amb el desavantatge de 2-10 al marcador, el Manresa ja es veia a remolc. Colton Iverson, des del tir lliure, mantenia el marge dels 8 punts (4-12). Peñarroya decidia finalment demanar temps quan Abromaitis posava el 4-15 quan faltaven encara 5'42'' segons per acabar el període; ja era el quart triple visitant. Aleshores el joc va estar uns cinc minuts aturat per avaria al rellotge dels 24 segons. Un triple de Zubcic va ser preludi del seu canvi, substituït per Erik Murphy i Muñoz suplia Tomàs.

L'Iberostar jugava ara amb dos bases, Rodrigo San Miguel (entrat des de la banqueta) i Bassas. En la defensa, el Baxi hi posava esforç i Muñoz anotava el triple del 10-15 que donava esperança a la grada. La rotació continuava en les files manresanes, amb Lundberg (que va entrar per Toolson i Sakho). En aquell moment, el triple de Nico Brussino refredava l'ambient, que va tornar a encendre un Muñoz en estat de gràcia (13-18).

Lundberg va acostar el Baxi a només tres punts i el tercer intent triple de Muñoz picava el ferro. En tot cas, amb Lundberg de líder, el Baxi havia canviat la cara i el quart es va tancat amb un 17-23.



Dos taps encomanen energia

Amb un joc coral i els encerts de Sakho, Murphy i Iffe Lundberg, els manresans es van apropar (24-25) i Toolson propiciava el 26-25, a sis minuts del descans, que va ser el primer avantatge dels manresans a la matinal. Una mínima renda que va ser efímera perquè Nicolás Brussino replicava de tres (26-28).

I l'afegit va ser l'antiesportiva a Toolson. Bassas va posar el 26-30 i l'ala d'Arizona es va treia l'espina amb la cistella del 28-30. Corey Fisher tornava a la pista, com Tomàs i Lalanne, que va encertar amb dos tirs lliures. El setè triple encistellat per l'Iberostar, ara obra d'Staiger, significava el 30-35.

Tres minuts abans de la mitja part, el Baxi semblava tornar a estar molt desactivat. I llavors, dues accions seguides, dos taps, van ser providencials per aixecar els ànims: el de Lalanne a Saiz, i el de Sakho a Gillet. Fisher havia fet els seus primers 4 punts i el Baxi ho va capgirar amb el parcial de 10-0 culminat per tirs lliures de Zubcic i Pere Tomàs, i amb Jou treballant en defensa. Llàstima d'un triple al límit de possessió d'Abromaitis que va deixar el 40-38 al descans.



El Baxi trenca i es complica

Amb Sakho per la tercera falta de Lalanne i un Fisher que va tenir els seus millors minuts, molt ben ajudat per Toolson, el Manresa li va acabar de prendre el control a l'Iberostar en el tercer quart. Un 44-45 convertit per San Miguel va ser el darrer avantatge visitant.

La defensa local va guanyar en intensitat amb Sakho i després amb Sima. Iffe Lundberg també es va afegir a l'encert anotador amb Toolson i Fisher, que tancava amb un triple (63-51) el tercer període. El base americà va donar l'ensurt en aquesta acció amb rebrincada al turmell dret però va continuar jugant. La bona línia local seguia en l'inici de l'últim quart, quan els canaris van tenir una crisi en la seva confiança que els va deixar molt enrere, amb un 71-52 per als de casa a manca de 8 minuts.

Semblava tot decidit, però, com ha passat alguna altra vegada, al Baxi li va costar administrar una renda tan important. Abromaitis, amb 12 punts (inclosos 3 triples), va portar fins a un 75-68 a manca de 3'45''. Una cistella triple molt afortunada per tauler de Toolson va fer respirar el Baxi (78-68), que vencia per 84-76 quan faltaven 46 segons. La victòria per més de 2 punts era a molt prop però encara l'inevitable Abromaitis va poder escurçar (87-82) a 17 segons per acabar. Lundberg (els àrbitres no van voler xiular la falta anterior a Toolson) i Fisher no van fallar des del tir lliure (91-84) i el triple final de Rodrigo San Miguel (91-87) ja va ser anecdòtic. L'average, per dos punts, se'l va quedar el Manresa.