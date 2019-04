Final cruel per a un Gimnàstic juvenil que perd la Divisió d'Honor a Lleida

No ha pogut ser. El Gimnàstic de Manresa juvenil va perdre la categoria de la Divisió d'Honor juvenil després de caure derrotat per la mínima al camp del Lleida Esportiu. L'equip bagenc diu adeu a la màxima competició estatal després de dos anys, en una campa-nya en què a l'equip entrenat per Ferran Costa li ha sortit tot malament. Des de les múltipes lesions (la de llarga durada d'Alti, que es va perdre tota la temporada; la del porter Pulido a Mallorca, que va estar fora un mes de competició; la de José Alberto en el tram final de campionat davant del FC Barcelona, o la d'ahir de Marcos Gar-rido durant el partit, entre moltes altres) fins al fitxatge del davanter referència i pichichi de la lliga, Gassan Ahadme, a mitat de temporada pel Norwich City, han estat diferents circumstàncies que es van reflexar ahir a Lleida.



Primera meitat escapulada

El conjunt local va tenir uns primers 10 minuts forts, apretant a dalt i guadint d'una primera aproximació perillosa al minut 6. A partir d'aleshores, però, els bagencs es van fer amb el control del partit i ja no van cedir cap aproximació amb perill a l'àrea de Pulido. El minut 17 va estar a punt d'arribar el primer gol visitant. Hamza va rematar un córner al segon pal però la defensa del Lleida va treure la pilota sota dels pals. El Nàstic no va afluixar i Nil Garrido, deu minuts més tard, no va poder aprofitar una assistència sensacional d'Aleix Díaz per superar el porter local en l'u contra u. En la següent jugada, el mateix Garrido va gaudir de nou d'un xut des de dins l'àrea, però la defensa va rebutjar la pilota per evitar el gol.



Lesió de Marcos Garrido

Al minut 31, el migcampista Marcos Garrido va ser substituit per Padi en dislocar-se l'espatlla en una jugada fortuïta. Tot i el contratemps, els manresans van continuar dominant. Cinc minuts més tard, l'àrbitre va anular un gol a Gulias per un possible fora de joc molt dubtós. Abans del descans, Aleix Díaz, a boca de canó, va enviar la pilota a les mans del porter local Bosch.



Polèmica i gol bagenc

Tan sols començar la represa, el local Quintillà hauria d'haver estat expulsat per tallar un atac clar de Jordi Garcia, que marxava sol contra el porter. Nil Garrido va marcar el 0-1 al minut 58, en aprofitar un rebuig del porter local per marcar amb una vaselina excel·lent des de fora l'àrea. Al minut 71, el porter local Pau Bosch hauria d'haver estat expulsat també per tallar un atac clar de Gulias fora de l'àrea. A partir d'aleshores, els locals van créixer i Armero va empatar de volea dins de l'àrea en un mal rebuig de Jordi de Sande. Cinc minuts més tard, el mateix Armero, sense saber com, va fer una centrada que es va enverinar i va convertint-se en el 2-1.