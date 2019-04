El Gironella es refà ràpid del gol inicial del Cardona

El Gironella va reaccionar amb contundència al gol inicial del Cardona i va acabar signant una victòria que el ratifica en el segon lloc de la classificació. El partit va arrancar força equilibrat, amb un Cardona que es va veure perjudicat per la lesió, al minut 3, d'un dels seus centrals. Això, però, no va distreure els visitants, que en els primers compassos van plantejar serioses dificultats al segon millor equip de la competició. Precisament, van ser els bagencs els que van inaugurar l'electrònic en una bona jugada combinativa culminada per Coll. El gol rebut va esperonar el Gironella, que en només cinc minuts va aconseguir capgirar el marcador amb les dianes de Castaño i Alberto. A partir d'aleshores, els locals es van fer amb el domini absolut del partit, tot i que ja no van poder ampliar l'avantatge abans del descans. En el segon temps, el guió del partit no va canviar gaire. Un Cardona cansat es va limitar a tancar-se al darrere i a sortir en comptagotes al contraatac. No obstant, i malgrat que la diferència era mínima, els de Xavi Díaz van saber gestionar els darrers minuts a la perfecció i no van patir per deixar els tres punts a Gironella.