Gols sallentins a la velocitat del llamp

El tòpic de fer una passa enrere per agafar impuls i fer un gran salt es pot aplicar molt sovint en l'esport. En el futbol, les cessions serveixen per a això. Els equips de les màximes categories, freqüentment, no disposen d'espai per als joves valors del seu planter i prefereixen que aquests es foguegin a divisions inferiors per demostrar el que valen. I la cosa surt bé més habitualment del que semblaria. Aquest pot ser el cas del sallentí Aitor Ruibal.

Ahir, el diari sevillà Estadio Deportivo, de capçalera a la capital andalusa, destacava que el davanter està cridant l'atenció a la Lliga 123, la Segona Divisió. I és que dissabte dos gols seus van servir perquè l'equip al qual està cedit, el modest Rayo Majadahonda, que debuta a la categoria, guanyés per 0-2 al camp del poderós Deportivo de la Corunya. Amb aquest resultat, el conjunt madrileny és set punts per damunt de la zona de descens. Però l'actuació de Ruibal no és flor d'un sol dia.



A la contra

El mateix rotatiu destacava que és el tercer doblet seguit del bagenc a fora de casa. Així, va anotar dos gols en la victòria del seu equip per 2-3 al camp d'un altre històric de la màxima categoria, l'Sporting de Gijón, i, després d'una lesió que el va deixar fora de la convocatòria algunes setmanes, va tornar fa vuit dies per signar dues anotacions més en l'empat del seu conjunt (2-2) al camp de l'Almeria, on juga un altre bagenc, el manresà Iván Martos. Per tant, el doblet de dissabte és el tercer consecutiu que anota a fora del Cerro del Espino, el camp del Rayo, la fet que el catapulta entre els màxims golejadors de la Segona Divisió.

Les característiques de Ruibal provoquen que la majoria dels seus gols tinguin les mateixes característiques. Explota la seva potència i velocitat per caure a una banda, habitualment l'esquerra, i des d'allà aprofita les transicions ràpides o els contraatacs del seu equip per plantar-se davant dels porters i superar-los. A la Corunya tots dos gols van ser semblants, amb bones definicions. Aquesta ratxa li ha permès sumar 11 dianes. Tenint en compte que el màxim anotador és Enric Gallego, amb 15, però que el barceloní ja no jugarà més perquè va ser traspassat de l'Extremadura a l'Osca en el mercat d'hivern, s'obre una bona lluita per obtenir el guardó de Segona. L'avantatge, ara mateix, és per a Quique, del Deportivo, amb 14 gols, seguit de tres homes amb 11: Juan Villar, de l'Osasuna; Rubén Castro, del Las Palmas, i el mateix Ruibal.



Futur esperançador

Ruibal va arribar al Betis B el 2016 procedent de l'Hospitalet i la temporada passada va debutar durant uns minuts a Primera Divisió. En el tram final va ser cedit al Cartagena, amb el qual no va poder pujar per culpa, precisament, d'un autogol contra el Rayo Majadahonda en el temps de descompte. Va tornar al Betis, però al primer equip no hi havia lloc per la presència d'homes com Sanabria, Sergio León o Loren Morón a la punta d'atac. Per això va acceptar la cessió al Rayo, per tenir-hi minuts.

Les últimes bones actuacions i els gols l'han posat a l'aparador. El Betis ha rebut la cessió de Jesé del París Saint-Germain a l'hivern i ha prestat Sanabria al Gènova. Potser a l'estiu tampoc no hi tindrà lloc, però s'està fent un nom i segur que no li faltaran ofertes. De moment, li queda tancar bé l'any del seu salt a la popularitat mediàtica.