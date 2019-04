L'Atlètic es queixa de les expulsions però omet la part que no li convé

La targeta vermella a Diego Costa va ser determinant en el partit que el Barça va guanyar dissabte a l'Atlètic de Madrid i que va donar de manera virtual la lliga als blaugrana. L'hispanobrasiler va ser expulsat al minut 26 per insultar el col·legiat, Gil Manzano, i va hipotecar les possibilitats del seu equip, que va acabar caient per 2-0 i que queda a onze punts del líder amb 21 en joc. Les reaccions provinents de la banda matalassera no es van fer esperar.

Ja damunt del camp, després del partit, un dels capitans, Koke, va afirmar que «sempre que venim aquí passa alguna cosa. En onze partits hem patit set expulsions. Algú ho hauria de mirar». Al vestidor, l'entrenador blanc-i-vermell, Diego Pablo Simeone, admetia que «si Costa ha dit el que ha posat l'àrbitre, mereix l'expulsió», abans d'afegir-hi un «però». Aquest va ser que «molts altres jugadors diuen el mateix i no se'ls expulsa. Aquí un cop van fer fora Torres per dues targetes grogues. Torres! Després d'això, ja ens podrien expulsar a tots».

La dada és certa. En les últimes onze visites de l'Atlètic, amb Simeone a la banqueta, hi ha hagut set expulsions. Aquestes son: Filipe Luis i Arda Turan en els últims deu minuts en l'anada de la Supercopa del 2013. El resultat va ser 0-0 i, en la tornada, 1-1 amb gol de Neymar i torneig pel Barça; Filipe Luis, amb vermella directa i Godín, amb doble targeta, a la lliga 2015-16. El Barça va guanyar 2-1; Fernando Torres, amb doble targeta, en la derrota per 2-1 a la Lliga de Campions del mateix any. En la tornada l'Atlètic va guanyar per 2-0 i es va classificar per a semifinals; Yannick Ferreira-Carrasco en les semifinals de Copa del 2017 per doble targeta. L'empat a 1 no va servir a l'Atlètic per passar a la final; la vermella directa de Diego Costa de dissabte va ser la setena. Aquesta part de la història perjudica molt els matalassers. Però n'hi ha una altra.



Els beneficis

Perquè el que no va voler recordar dissabte l'Atlètic va ser que d'altres cops els col·legiats, inclòs Gil Manzano, no li han anat pas malament quan ha jugat contra el Barça. Així, el maig del 2014, amb 1-1 al marcador del partit decisiu de lliga, Mateu Lahoz va anul·lar un gol a Messi per fora de joc. Després es va veure que no existia ja que la pilota venia d'un contrari. El gol hauria donat la lliga, que va ser de l'Atlètic, al Barça de Gerardo Martino.

El dia de l'expulsió de Ferreira-Carrasco, el mateix àrbitre que dissabte, Gil Manzano, va deixar el Barça amb nou homes, primer amb l'expulsió de Sergi Roberto i després de Luis Suárez. Cap dels dos no va poder disputar la final contra l'Alabès. A més, l'extremeny va indicar un penal a favor de l'Atlètic. No va tenir la culpa que Gameiro el llancés al travesser de Cillessen. El mateix col·legiat, dos anys abans, en un partit de Copa al Calderón va deixar amb nou l'Atlètic per expulsions de Mario Suárez i Gabi amb l'eliminatòria ja sentenciada. El duel va ser molt calent, ja que els matalassers van demanar un penal de Mascherano abans d'un dels gols del Barça. Gil Manzano, però, no va expulsar Arda Turan, llavors a l'Atlètic, per llançar una de les botes a l'àrbitre assistent.

Finalment, a la Champions del 2016, la de l'expulsió de Torres, en la tornada, al darrer minut, el col·legiat italià Nicola Rizzoli va treure a fora de l'àrea unes mans de Gabi al darrer minut que haurien pogut portar l'eliminatòria a la pròrroga en cas que Messi hagués transformat el penal. En cap d'aquests casos no hi havia VAR. Es demostra que ni que existeixi, la polèmica no s'acaba.