L'Igualada assalta Cornellà en un duel molt anivellat

El Monbus Igualada va obtenir una nova victòria a domicili, aquest cop a la complicada pista del Cornellà, on es va imposar per nou punts de diferència (64-73). Amb aquest triomf i la derrota del Quart per la mínima a casa davant el líder, l'Ibersol Tarragona (61-62), els anoiencs recuperen el segon lloc de la classificació del grup C-A de la Lliga EBA, que li donaria accés a disputar la final a quatre del grup C.

La primera meitat va ser molt anivellada i cap dels dos conjunts va poder obrir forat en el marcador, que al final del quart inicial reflectia un 18-19. En el segon període poques coses van canviar i els jugadors visitants van aconseguir arribar a la mitja part de l'enfrontament amb un punt de marge (35-36).

En la segona part, els locals seguien molt lluitadors, però els igualadins van poder ampliar el marge fins als tres punts per entrar en els deu darrers minuts (53-56). En aquests, el Monbus Igualada es va mostrar sòlid i va aconseguir mantenir la diferència per endur-se la divuitena victòria en la competició. El tècnic anoienc, Jordi Martí, va declarar al final del matx que «hem fet un partit molt seriós contra una de les millors plantilles de la lliga, estic especialment content per la força mental que hem tingut per afrontar el repte».