L'Organyà deixa escapar dos punts amb el Castellserà i entra en descens

L'Organyà no va aconseguir passar de l'empat davant del Castellserà i entra en posicions de descens. Els visitants van avançar-se a mitjan primera meitat, però els locals van reaccionar després del pas pels vestidors. En el tram decisiu de l'enfrontament, els jugadors de l'Organyà van tenir ocasions per marcar, però no van tenir la sort de cara.