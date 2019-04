El Manresa FS no pot aturar el CCR en el seu trajecte definitiu per ser campió

Quan encara queden sis jornades per a la conclusió del campionat de Segona B, el CCR Castelldefels ja és matemàticament campió. Això després de superar, ahir, l'equip que ostentava el privilegi de ser el primer classificat la temporada passada, el Manresa FS.

Tot i el 7 a 2 final, el marcador es pot considerar massa engruixit pels mèrits d'uns i altres i no reflecteix l'equilibri que va haver-hi en moltes fases d'una partit que va estar marcat per una actuació deficient dels col·legiats, amb un criteri molt diferent a l'hora de xiular els dos equips.

Sobretot a la primera part, el joc va ser molt equilibrat, jugant de tu a tu, i amb moltes ocasions de gol a les dues porteries. Corvo va obrir el marcador pràcticament en la primera acció del matx, quan encara no es portava ni un minut de joc. No va tardar en reaccionar el conjunt local i Ari Santos va fer l'1 a 1 al minut 3. Malgrat les moltes arribades, cap de les dues formacions les va aprofitar, fins que, al minut 19, a un del descans, Héctor Albadalejo va anotar el 2 a 1 per al CCR Castelldefels, resultat que va indicar l'electrònic després dels primers 20 minuts de joc.

A la represa, les coses van ser força diferents. El tercer i el quart gol, molt seguits, als minuts 24 i 26, van deixar força tocats els de Paco Cachinero. Amb el 4 a 1 va ser expulsat de forma rigorosa el jugador visitant Santa, una situació que va aprofitar el CCR Castelldefels per fer el 5 a 1 (min 34). En els darrers minuts, el Manresa FS va arriscar amb porter-jugador. En aquesta fase, els locals van aconseguir dos gols per un dels visitants, fins al definitiu 7 a 2.

Malgrat la derrota, el Manresa FS manté la segona posició (els tres primers jugaran la Copa del Rei de la propera temporada). En aquesta jornada hi ha hagut resultats força sorprenents pel que fa als equips capdavanters, com l'ensopegada del Mataró a casa a mans d'un Canet que juga per la permanència (1-2). També es pot considerar en certa forma una sorpresa el triomf de la Barceloneta sobre un Pallejà que també opta a una de les tres primeres places. Precisament, dissabte que ve el Manresa FS rebrà al Pujolet la visita de la Barceloneta, una formació que es troba en plena lluita per conservar la categoria. I és que, malgrat que ja hi ha dues places de descens força clares, per al retirat Ciutat de Terrassa i per al Segorbe, la tercera balla entre força equips, fins a sis, separats per només sis punts a la classificació.