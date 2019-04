El Manresa júnior cau de forma inesperada contra el Sant Josep

El primer quart no va tenir un dominador clar, les alternances en el marcador i l'intercanvi de cistelles eren la tònica d'un partit que els manresans no aconseguien controlar (18-18).

En el segon quart, el Sant Josep, amb confiança després d'haver disputat els primers deu minuts de tu a tu al Manresa, va començar a dominar el partit i el marcador, fet que va portar els protagonistes als vestidors amb un clar aventatge local (38-30).

Els bagencs van tornar a la pista adormits i els locals ho van aprofitar per establir el màxim aventatge del partit, de 15 punts (49-34). A partir de llavors, reacció manresana per menjar-se el desaventatge i anivellar l'electrònic (49-46).

En els últims minuts, el triomf hagués pogut caure per a qualsevol banda, però malhauradament per als visitants, la victòria no es va moure de Badalona (68-67).