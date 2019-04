El Manresa manté el segon lloc

Sis empats (el darrer, dissabte a Cambrils), tres derrotes i una victòria en les darreres deu jornades han fet perdre galons a un Manresa que, tot i això, ha vist com en la jornada d'aquest cap de setmana (la 28a) ha pogut mantenir la segona plaça. El 2 a 2 al camp del Cambrils, dissabte, combinat amb el marcador sorpresa de la Muntanyesa a casa del cuer Balaguer (1-1) ha fet que l'equip d'Andreu Peralta conservi la posició.

El lideratge continua sent una setmana més per al Viladecans (va guanyar a casa de la Rapitenca), amb 54 punts, però amb un partit pendent que ha de jugar el dia 1 de maig, quan rebrà el Tàrrega. La segona posició és per al Manresa, amb amb 50 punts, els mateixos que té la Muntanyesa, amb un millor gol-average general. Però tant el Manresa com la Muntanyesa han d'estar molt pendents de l'Andorra. Els andor-rans ja són quarts, amb 47 punts, però amb dos enfrontaments pendents, el que ha de disputar el 20 d'abril contra el Vilanova al Principat i el de l'1 de maig al camp del Lleida B. Per tant, en la recta final de la temporada s'ha de tenir molt en compte l'equip que entrena el sallentí Gabri, ja que és un candidat clar per a les dues posicions de privilegi: la del campió, que obté l'ascens directe, i la segona, que dona pas a la promoció.

El Manresa té per endavant sis jornades amb rivals majoritàriament de la part mitjana i baixa de la classificació. Diumenge rebrà el cuer Balaguer, que té un peu i mig a Segona Catalana. Després de Setmana Santa visitarà el Vista Alegre de Castelldefels, conjunt força acomodat; i el Tàrrega serà el següent visitant al Congost abans d'anar al camp d'un altre conjunt compromès com és la Rapitenca. Mollerussa (a casa) i Lleida B (a fora) seran els darrers rivals.