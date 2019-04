El Martorell decideix al primer temps contra un Fontsanta que acaba amb nou

El Martorell va obtenir una nova victòria, davant del Fontsanta Fatjó, en un partit molt intens i que l'àrbitre va decidir suspendre quan quedaven nou minuts per al final, a causa d'uns incidents a la graderia. L'equip d'Albert Nualart va sortir al terreny de joc amb l'objectiu clar de guanyar per seguir perseguint el lideratge.

En la primera mitja hora de joc es van veure algunes ocasions a les dues àrees. Però Abde va demostrar que és la referència ofensiva dels martorellencs obrint la llauna amb una rematada a boca de canó després d'una assistència de Xavi Marco (min 36). Sense temps per a la reacció del conjunt de Cornellà, Balada va fer el segon engaltant una pilota a la frontal de l'àrea (min 40). Es va arribar al descans amb el resultat de 2 a 0. A la represa, els locals es van quedar amb dos jugadors menys per dues expulsions i els visitants ho van aprofitar per adormir el partit.