La qualitat ofensiva de l'Avià decideix el derbi berguedà

L'Avià es va imposar al Puig-reig en un derbi berguedà marcat pel joc travat i per les constants inter-rupcions. El Puig-reig, conscient de la seva inferioritat, va plantejar un partit molt incòmode a un Avià que li va costar generar ocasions a la porteria local. Tot i que el matx es va desenvolupar en uns paràmetres molt més favorables als locals, els avianesos van ser capaços d'avançar-se per mitjà de Lianes en una de les seves primeres arribades amb perill, després d'una badada dels centrals puig-regencs. El gol no va modificar la dinàmica del partit, ja que el Puig-reig va seguir imprimint molta intensitat davant un Avià que es va haver d'ajuntar en defensa per conservar l'avantatge fins a la mitja part. L'nici de segona part va ser fulgurant. Primer, l'Avià va ampliar la diferència amb un altre gol de Lianes i, dos minuts més tard, un gol de Selva per als locals va posar emoció al desenllaç del matx. El Puig-reig ho va intentar fins al final, però el desencert en la definició li va impedir puntuar.