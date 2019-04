El Sallent es mereix més però acaba cedint per la mínima amb el nou líder Gramenet

El Sallent va fer mèrits per esgar-rapar mínim un punt davant del nou líder de la categoria, la Gramenet. El conjunt bagenc no va estar fi en els primers 45 minuts però va saber girar la truita a la represa per dominar i tenir el control de l'enfrontament. Els visitants, conscients de la importància dels tres punts, van començar el partit amb molta intensitat i van apretar molt fort a dalt. Els jugadors de Jesús Pelfort no van trobar-se còmodes damunt del ter-reny de joc i en una greu errada defensiva va arribar el primer gol visitant. Una passada curta a camp propi va propiciar que el visitant Pascual agafés la pilota i en l'u contra u amb el porter Rando va marcar el 0-1.

A la segona meitat la dinàmica va canviar. Els bagencs van començar a dominar les diferents facetes del partit i van gaudir de les millors ocasions. Els blaugrana van desperdiciar múltipes oportunitat i l'àrbitre no va assenyalar dos possibles penals, un comès sobre Peñarrubia i un altre per mans. Uri va tenir a les seves botes el gol de l'empat, però la rematada va sortir per damunt del travesser. Els jugadors visitants van aconseguir aguantar les embestides dels sallentins per sumar tres punts i robar el primer lloc al Berga.