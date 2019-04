El Sedis Hidrology baixa el nivell a la represa i cau amb un cuer necessitat

El Sedis Hidrology-Piros Seguretat va encaixar una nova derrota a domicili, aquesta vegada a la pista del cuer, l'Sferic de Terrassa, que es va imposar per un resultat clar de 82-65.

En la primera part els jugadors de la Seu d'Urgell van mostrar un bon nivell, concentrats en defensa i molt encertats ofensivament. Això els va permetre arribar a la mitja part de l'enfrontament amb sis punts de marge (35-41).

En la represa, els jugadors vallesans van superar amb intensitat uns urgellencs que no van poder mantenir un bon nivell i que al final del tercer quart perdien per cinc punts de diferència (60-55). En els darrers deu minuts només hi va haver un equip sobre la pista, uns locals que van anar eixamplant el resultat fins a deixar-lo en el 82-65 amb el qual va finalitzar el duel.