El CA Manresa i el CA Igualada manen en la primera jornada del campionat català de clubs

Les dues formacions absolutes de l'Avinent Manresa i del CA Igualada van dur a terme una actuació extraordinaria en la primera jornada classificatòria del Campionat de Catalunya de clubs 2019, que es va disputar a les pistes d'atletisme Josep Molins de Sabadell i a l'estadi Campclar de Tar-ragona, respectivament.

La classificació final de l'encontre a Sabadell va constatar la superioritat manresana en la prova: Avinent CA Manresa (27.526 punts), JA Sabadell (25.122), CA Mollet (18.296), CA Castellar (16.663), UA Barberà (15.008), CA Montornès (14.867) i CA Parets (11.737). Fins a tretze triomfs individuals van anar a càrrec d'atletes manresans. Amb aquest excel·lent resultat, les possibilitats de poder ser a la final A (on hi ha els vuit millors de les prèvies) del català de clubs del proper 5 de maig han augmentat considerablement. La segona jornada classificatòria per al CAM es disputarà dissabte 13 d'abril (en jornada de tarda) a l'Estadi Municipal d'Atletisme del Congost.

A Tarragona, el CA Igualada Petromiralles també va encapçalar la classificació, amb vuit triomfs individuals. Va fer-ho amb 26.777 punts, seguit del Lleida UA (25.417), CA Tarragona (21.381), UA Montsià (20.302), CA Terres de l'Ebre (18.119), CE Penedès (14.654) i CA Cambrils (5.838).

Els igualadins tindran la segona jornada dissabte a Lleida.