Carrión i Rullan repeteixen títol al català de curses verticals al Berguedà

Gisela Carrión (Els Xulius Centre Social Ribetà) i Pere Rullan (La Molina Club d'Esports) han repetit com a campions de Catalunya de curses verticals. La del Garraf i el de Sóller van ser els més ràpids en superar els tres quilòmetres i mig de distància i els més de 800 m de desnivell de la Sobrepuny Trail, organitzada per l'Associació de Muntanyencs Berguedans.

En una prova molt tècnica a causa de les condicions meteorològiques, que van deixar bona part del recorregut nevat i enfangat a la part baixa, Gisela Carrión amb, un temps de 35'38", va deixar clar que té poques rivals quan la cursa mira cap amunt. La no participació de l'esportista berguedana Clàudia Sabata (CE Berguedà) va deixar la porta més oberta a Gisela Carrión, que es va imposar precisament a dues berguedanes més, Alba Xandri (AE Matxacuca) i Martina Gonfaus (AE Mountain Runners del Berguedà).

Xandri va tirar d'experiència i del coneixement de la pujada al Sobrepuny i, tot i estar gairebé mig any sense tocar les curses de muntanya, va fer bona la dita d'«on hi ha hagut foc, sempre hi queda caliu». A l'altre extrem, la petita de la nissaga Gonfaus. La de Gironella, de només 14 anys, es va convertir en l'esportista més jove en pujar al podi d'un campionat de Catalunya de curses verticals. Martina Gonfaus va rebre la felicitació de Carrión i Xandri només creuar la meta davant la perplexitat de la majoria dels que seguien l'arribada des del cim del Sobrepuny. La berguedana va superar les altres favorites, com Sílvia Zúñiga (CE Pontsicà), guanyadora al Sobrepuny fa dues edicions, quarta aquest cop; Núria Santmiquel (Vermut Team); la seva germana Laia Gonfaus (AE Mountain Runners del Berguedà); Roser Español (UE Urgellenca); Jana Aguilar (CE Calldetenes) o Erola Bisquert (UE VIC), les quals van tancar el Top 10 absolut de la cursa.

En la cursa masculina, a Pere Rullan el van acompanyar al podi dos joves valors com Arnau Cases ( Espot Esquí Club Valls d'Aneu) i Isaac Barti (CE Olot), que van protagonitzar un esprint final espectacular pel segon i tercer lloc. David Vidal (CE Pontsicà), Wifred Lladó (CE Súria) i Albert Pérez (CE La Xiruca Foradada) van tancar el Top 5 de la general masculina en una cursa en què va destacar el setè lloc a la general i el primer en veterans de tota una icona de les curses per muntanya del país, Agustí Roc (AE Matxacuca).