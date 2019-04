Dembélé entra a la convocatòria per a Manchester sense l'alta mèdica

El davanter francès del Barça Ousmane Dembélé forma part de la convocatòria que va donar ahir Ernesto Valverde per al matx amb el Manchester United de demà a Old Trafford, en l'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions. Tot i ser convocat pel seu tècnic, el francès encara no ha rebut l'alta mèdica per poder jugar el partit, tot i que és probable que li donin avui.

Valverde ha convocat tots els jugadors que tenen una mínima possibilitat d'estar disponibles per al partit de Manchester, entre els quals no hi ha els lesionats de llarga durada Rafinha i Vermaelen. Aquesta tarda (17 hores), el tècnic i Gerard Piqué faran una roda de premsa.