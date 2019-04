L'Infantil del Nàstic no té pietat del cuer San Pablo

El Gimnàstic de Manresa infantil va sumar una nova victòria després de golejar sense problemes el cuer San Pablo. Els jugadors entrenats per Edu Castilla van encar-rilar ben ràpid el duel i al descans ja guanyaven per un clar 3-0, amb gols d'Oliveras, Moreno i Casanellas. A la represa, els escapulats van aixecar el peu de l'accelerador i els visitants ho van aprofitar per reduir la diferència. Ja a les acaballes, el local Pascual va arrodonir el marcador amb el definitiu 4-1. La setmana vinent, els jugadors bagencs es desplaçaran fins al camp del Granollers, equip de la part baixa de la taula.