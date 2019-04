El Liverpool rep un Porto que arriba amb baixes destacades a Anfield

El Liverpool rep avui (21 hores) al seu estadi el Porto, un equip que no tindrà disponibles Pepe ni Hector Herrera, dos dels seus jugadors més importants, que estan sancionats. Els locals són un dels grans candidats a endur-se el títol de campions d'Europa, i amb aquestes dues baixes del rival encara són més favorits en l'eliminatòria.

El conjunt entrenat per Jürgen Klopp no ha perdut mai davant el Porto, amb un historial de tres victòries i tres empats. A més, el tècnic alemany tindrà a punt tots els seus jugadors excepte el lateral escocès Andrew Robertson, sancionat per acumulació de targetes grogues. El Liverpool i el Porto ja es van enfrontar la temporada passada als vuitens de final de Champions, amb un resultat clarament favorable al conjunt anglès (0-5 en el global). Klopp creu que aquest fet només serveix «de motivació extra per al nostre rival». El Porto també perd per aquest partit el davanter camerunès Vincent Aboubakar, lesionat per una ruptura del lligament creuat, i el lateral Alex Telles és dubte, tot i ser convocat.