El Nàstic cadet rescata un punt a tres minuts del final a Terrassa

El Gimnàstic Manresa cadet va sumar un punt en la seva complicada sortida al camp del Jabac i Terrassa. El conjunt manresà va encaixar un gol en els primers compassos del joc en una jugada aïllada. A la represa, l'equip dirigit per Oscar Segura va gaudir de més arribades a l'àrea contrària i després de molta intensistència van tenir la recompensa en forma d'empat. Lobo, a falta de tres minuts per al final, va aprofitar una jugada de pilota aturada per fer l'empat. Ja en els últims minuts, cap equip va gaudir d'ocasions per marcar el gol de la victòria. En la propera jornada el Nàstic rebrà el Sant Andreu.