Manchester United - Barça: tancada la lliga, toca la Champions

El Manchester United i el FC Barcelona s'enfrontaran aquest dimecres (21 h) en el partit d'anada dels quarts de final de la Champions League a Old Trafford. El conjunt d'Ernesto Valverde es centra així en la competició europea després de, pràcticament, haver tancat la lliga després de la victòria contra l'Atlético de Madrid per 2 a 0. Davant tindran a un Manchester United que arriba a quarts de final havent deixat enrere un dels candidats a emportar-se l'orelluda, el PSG, amb una remuntada èpica.



El renaixement dels 'red devils' té un nom: Ole Gunnar Solksjaer

L'entrenador noruec ha portat l'alegria i la il·lusió al gris equip que va deixar José Mourinho. Des del seu debut al capdavant de l'equip el passat 22 de desembre, Solksjaer només ha perdut 4 partits dels 21 que ha disputat i ha aconseguit 15 victòries. Cal destacar també que només ha perdut un partit a Old Trafford, el d'anada de vuitens de final contra el PSG que va aconseguir remuntar a la tornada.

L'històric jugador del club anglès ha aconseguit que tornin a brillar jugadors importants de la plantilla com el mateix Pogba, que s'ha convertit en l'estrella de l'equip i el jugador a tenir en compte pel FC Barcelona. Tot i això, els de Valverde són favorits ja que aquest Manchester United no és el de fa unes temporades.



Les finals de Champions en el record blaugrana

El Barça va aconseguir el triplet en el primer any de Guardiola com a entrenador del primer equip. Després de guanyar la Copa del Rei i la lliga, el Manchester United l'esperava a l'estadi olímpic de Roma per disputar-se el màxim trofeu europeu. En un partit memorable, els gols d'Eto'o i Messi van decantar la final a favor dels blaugranes que donava la tercera Champions al club barcelonista.

Dos anys després, els dos equips es tornaven a veure les cares, aquest cop a Wembley. Els culés es van tornar a emportar el trofeu després de guanyar 3 a 1 amb gols de Pedro, Messi i Villa. Els aficionats del Barça esperen tornar a viure una victòria blaugrana contra el Manchester United.



Messi i Pogba, els jugadors a tenir en compte

Poc cal dir de Messi, i és que està deixant clar que aquest any el seu objectiu és guanyar-ho tot. Ha aconseguit marcar 43 gols en 40 partits en el que portem de temporada i ha participat en 11 gols (8 gols i 3 assistències) dels 6 partits que ha jugat a Champions. Arriba en un molt bon moment de forma i, sens dubte, és el jugador referència dels blaugranes.

Pel que fa al Manchester, la seva referència és Paul Pogba. Després de coronar-se campió del món amb la selecció francesa, la mala relació amb Mourinho van fer que el seu talent sobre el camp s'apagués. Però Solksjaer ha canviat la situació i ha reanimat al mig-campista francès que s'ha fet amb el timó de l'equip i s'ha convertit en el seu jugador estrella.