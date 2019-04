Un punt que val la salvació del CN Minorisa a Granollers

El CN Minorisa jugarà una temporada més a Primera Catalana, gràcies a l'empat que va aconseguir a la piscina del CN Granollers B en un duel que havia sigut ajornat i que van jugar després que la resta d'equips ja haguessin finalitat la competició.

Els manresans necessitaven almenys un punt per superar el CN Banyoles a la classificació i evitar així la promoció de descens amb un equip de Segona Catalana. El partit al Vallès va ser discret, amb moltes alternances en el marcador, i feia patir els aficionats manresans però també els jugadors del CN Banyoles, pendents del resultat.

En el primer quart, els de Dani Calvo van tenir avantatge dos cops, però el CN Granollers B va acabar manant 3 a 2. El segon període va ser similar, encara que en aquest cas el resultat va ser de 2 a 2 (5 a 4 en el global).

A la respresa la situació no va canviar. Els vallesans van aconseguir el 6 a 4, que encenia els llums d'alarma, però dos gols visitants deixaven el 6 a 6 i tot per decidir en el darrer quart. En aquest, Hi va haver moltes alternatives. Del 7 a 6 es va passar al 7 a 8, i després al 9 a 8 i al 9 a 10. L'últim gol, a l'últim segon, va quedar en anècdota i va deixar el definitiu 10 a 10 en el marcador.