«Si trobem un base a bon preu, el fitxarem»

En la seva segona temporada al Bàsquet Manresa com a director esportiu, Román Montañez (Sant Joan de Vilatorrada, 1979) lidera la gestió de la plantilla. Ha hagut de moure moltes peces aquest curs i és possible que encara hagi de fer més retocs després que, fa pocs dies, marxés Gintvainis. I no para aquí; en la planificació futura ja ha inclòs dues renovacions, les de Ryan Toolson i Yankuba Sima.



Quan falten 8 partits per acabar la lliga regular i lluitant per entrar al play-off, com veu la situació de l'equip?

Crec que és positiva, la reacció que va tenir diumenge amb l'Iberostar va ser la que esperàvem. Veníem de tres derrotes seguides i retrobar-nos amb el Congost i la victòria va ser molt estimulant per a tots. Ens queda molt camí però veig l'equip preparat i motivat.

El neguit final després de dominar per 19 punts de diferència, no era evitable?

Quan sembla que tot ja està decidit has de continuar treballant perquè pot passar el que va succeir, rebre un parcial en contra important i que la victòria perilli. Ho hem de mirar de corregir de cara al futur.

La lluita per estar al play-off està creant una pressió positiva en l'equip, no hi veu angoixa?

No, en absolut, hi ha una motivació per ser-hi, és una possibilitat que engresca tothom. Hem d'anar jornada rere jornada, hi ha diversos equips implicats i el calendari que ens espera per endavant és molt complicat.

La reconstrucció de la plantilla que s'ha fet a mitja temporada va culminar amb l'arribada dels dos quatres, Zubcic i Murphy. Com veu la seva integració?

Volíem readapatar-nos perquè, després de la sortida de Justin Doellman, ens faltava tenir més tir exterior des d'aquesta posició d'ala pivot. Zubcic és un jugador de ratxes ofensives i ens pot donar triples importants, i Murphy llança i alhora és un jugador dur que aporta altres qualitats. Amb ells l'entrenador ha aconseguit que no siguem tant previsibles i ampliar el ventall de possibilitats.

Com ha estat la sortida de Jakis Gintvainis?

Ens la va demanar ell, es volia operar. Feia dies que tenia aquesta lesió a l'espatlla però, en principi, la previsió era que passés pel quiròfan a l'estiu. De tota manera, ell no es trobava còmode i havia perdut minuts de joc. Això també el va afectar i estava malament d'ànim.

Davant d'aquesta baixa, valoren fitxar un jugador per reforçar la posició de director de joc?

Estem mirant el mercat. Si trobem un base adient i que ens encaixi en el tema econòmic, que tingui un bon preu, que sigui raonable, sí que podríem fitxar. De moment, comptem amb Fisher i les bones aportacions que està fent Iffe Lundberg. A més hi ha David Òrrit, que ja ha demostrat que és un jugador descarat i, amb paciència, també pot ser un jugador útil per a nosaltres.

Com es troben físicament Fisher i Lundberg de cara al partit de dissabte amb el Delteco?

Ambdós van acabar amb problemes de turmell el partit contra l'Iberostar. El cas més aparatós va ser el de Fisher perquè va xafar el peu d'un rival, però va poder continuar jugant. Espero que els tinguem contra el Delteco, no sembla que siguin lesions greus.

En cas de fitxar un base, hauria de ser comunitari. Finalment no s'ha acceptat la fitxa de Corey Fisher com a georgià. Què ha passat?

El cas és fàcil d'explicar. El Consell Superior d'Esports ha endurit els criteris i no ha acceptat la documentació que vam presentar, que és la mateixa que la de l'any passat del San Pablo Burgos, i aleshores sí que en va donar el vistiplau. Tenim la carta de la federacó georgiana que demsotra que va jugar partits amb la seva selecció, encara que eren de preparació, no oficials. I també un altre document de l'ambaixada de Geòrgia a Espanya que l'autoritza a treballar aquí amb el seu passaport. Però no ha estat suficient.

Hi hauria la possibilitat ara de repescar Dani Garcia, que està cedit a l'Osca, de la LEB Or?

No, perquè l'Osca s'està jugant entrar als play-off d'ascens i a més el contracte de cessió és tancat, com a mínim, fins al 5 de maig.

Ja preparen el curs vinent i el futur més enllà. S'han anunciat les renovacions de Toolson i de Sima. N'hi haurà més?

De moment, hem concretat el que volíem fer. Per a nosaltres és important tenir una estabilitat, un grup de jugadors consolidat. A més d'aquests dos, cal tenir en compte que tenim en contracte altres jugadors, com Lundberg, Pere Tomàs, Sakho, Jou, Paco del Águila o el mateix Dani Garcia.

Parlant de Sakho, diumenge va ser un dels destacats. El veu millor? Creu que està recuperant el seu nivell anterior a la lesió de turmell?

Contra l'Iberostar va estar molt centrat. És un jugador que sobretot ens pot donar molt al darrere i que té unes condicions que poden ajudar molt l'equip. Però és jove i a vegades encara es despista. Ha de continuar treballant amb dedicació i interès per progressar.

En una entrevista a Regió7, el president Josep Sàez comentava fa uns dies la possibilitat que l'equip jugui competició europea la temporada vinent. Què n'opina?

Si hi ha la possibilitat, si ens hi classifiquem, ens agradaria. Crec que seria bo tant per al club com per a la ciutat i la seva promoció externa.

Parlant de la preparació de la temporada vinent, compta que Joan Peñarroya continuarà?

Ell també té contracte i està del tot implicat, planifiquem junts. El que no sé és què pot passar a l'estiu i si vindrà o no algun altre club amb una oferta sobre la taula contra la qual no puguem competir.