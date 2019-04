El bagenc Thierno Boubacar Diallo debuta a l'europeu de Polònia amb l'equip estatal

Un dels reptes més transcendentals del curs. El manresà d'origen guineà Thierno Boubacar Diallo s'estrena avui a l'europeu de Szczecin (Polònia) amb un doble objectiu: classificar-se per a la final individual de cavall amb arcs i signar la millor puntuació possible en barra fixa, per ajudar la selecció espanyola a accedir a la final per equips.

Aquests són els desafiaments de Diallo en la seva segona participació en un europeu, després de competir l'agost passat en el de Glasgow. Avui, entre les deu del matí i quarts de vuit del vespre, es disputa la fase de classificació per a les finals per equips o all around i individuals o per aparells.

Enguany, els gimnastes que han estat triats pel seleccionador, Fernando Siscar, per competir en els sis aparells que integren el programa (anelles, barra fixa, cavall amb arcs, paral·leles, salt i terra) han estat Nicolau Mir, Joel Plata i Adrià Vera. Thierno Boubacar Diallo és el quart representant del combinat espanyol en cavall amb arcs i barra fixa, mentre que Rubén López i Ray Zapata completen l'equip en els aparells restants.

Diallo afronta l'europeu amb dos exercicis que augmenten substancialment el grau de dificultat de les concatenacions d'elements gimnàstics, però amb ojectius ben diferenciats.

Situar-se entre els vuit millors

Pel que fa al cavall amb arcs, Lluís Márquez, el tècnic de l'Egiba que el va tutelar a Manresa, detalla que «el gimnasta presenta a Polònia un exercici de gran dificultat que li podria obrir les portes de la final individual del cap de setmana». No menys important és el paper del manresà en barra fixa, assenyala Márquez. «Executarà unes rutines que només fa dues setmanes que prepara, per ajudar la selecció a entrar a la final per equips de divendres».