El Cadí es conjura per aconseguir el primer triomf i viatjar amb avantatge

El 77-57 del partit de lliga regular a la Seu no serveix de referència. El Cadí no es refia ni poc ni gens de l'IDK Gipuzkoa en el primer partit de la primera eliminatòria del play-off. Les urgellenques es fixen com a repte accedir a semifinals i, per aconseguir-ho, han de tombar les donostiarres en la sèrie que s'inicia aquesta tarda (20 hores) al Palau municipal d'esports de la capital de l'Alt Urgell. Les noies que entrena Bernat Canut es conjuren –totes a punt i totes disponibles– per posar l'1-0 en el creuament i poder anar a Sant Sebastià, on es disputarà diumenge al migdia el segon enfrontament, amb avantatge.

Des de fa un parell de setmanes que urgellenques i guipuscoanes saben que seran rivals al play-off. Per això unes i altres fa dies que s'estudien. Els dos partits de lliga regular han estat molt diferents. Molt disputat a Sant Sebastià però amb victòria local, i una clara victòria urgellenca a la Seu. Aquesta tarda s'espera un duel més similar al primer que no pas al segon, malgrat que es vol tant sí com no que el triomf es quedi a casa. Els responsables de Sedis Bàsquet esperen un pavelló ple a vessar malgrat la coincidència amb el partit de Champions del Barça. Per això, cada soci podrà portar un acompanyant a veure el matx.

«Un partit dels bons»

Diumenge, en el darrer partit de la fase regular, Bernat Canut ja va poder fer força rotacions i el matx contra l'Araski va resultar plàcid. «Va ser un partit una mica de tràmit. Quan ens vam escapar en el marcador l'objectiu ja va ser que no passés res», diu el tècnic. Canut espera avui un duel ben diferent, un «partit dels bons».

Les donostiarres, que havien passat per una davallada de joc, han tornat a remuntar, amb una victòria de mèrit a Girona diumenge passat. «De l'IDK dic sempre el mateix. És un equip veterà. Amb jugadores que saben de què va el tema i que tenen les idees molt clares». I afegeix: «Focalitzen el joc en el triangle Brkic-Sarr-Weaver però les altres són les peces clau: rebotadores, grans jugadores sense pilota, totes capaces de jugar dins i molt bon rebot ofensiu».