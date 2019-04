Cent vuitanta pilots participen en l'Enduro del Bages, al Canadell

El Moto Club Manresa va ser, un any més, l'encarregat de portar a terme l'Enduro del Bages, al circuit del Canadell, que va ser la segona cursa del català. Hi va haver cent vuitanta pilots a les diferents categories en la dissetena edició d'aquest Enduro del Bages que va tornar a ser molt reeixit.

Bernat Cortés va guanyar a l'escratx amb un temps de 21'09'', un segon més ràpid que Ramon Quer, dos davant de Jordi Figueras.

Adrià Mesas va vèncer en E125 2T amb Àlex Angrill i amb Gerard Mercader, segon i tercer. Dins de la categoria júnior open, triomf de David Riera seguit de Pablo Nadal i Francesc Aguilar. La manresana Mireia va ser novena en aquesta categoria. Gonçalo Luis Cardoso va ser el més ràpid en Sènior B 2 Temps, i van completar el podi Oriol Casany i Sergi Casademont.

Andrés Álvarez es va endur el triomf a la categoria Sènior B 2 Temps, seguit d'Esteve Serarols i Joan Carles Guillén. En Sènior B 4 Temps, victòria incontestable per a Gerard Salavedra, amb Albert Muñoz en segona posició i Josep Ibáñez tercer. Alejandro Ceballos va ser tres segons més ràpid que Daniel Soriano en Júnior Trofeu, amb Edgar Riera en tercera plaça. En Sènior C 2 Temps, triomf per a David Martínez, escortat al podi per David Gómez i Josep Serra.

En sènior C 4 Temps va vèncer Ramon Codina, amb el segon lloc de Martí Puigrodon i el tercer de Ramir Parera. Dins de la categoria màster, victòria clara per a Manel Temprano davant David Serra i Joan Tomàs.

En la categoria femenina va ser primera Miriam Rivera després de superar Aida Castro en un duel molt igualat, resolt per només tres segons. La tercera classificada va ser la navassenca Kate Vall.