El City de Guardiola haurà de remuntar per ser a semifinals

El nou estadi del Tottenham es va estrenar de la millor manera en competició europea, amb una victòria sobre el Manchester City en el primer dels tres partits que tots dos equips disputaran durant la propera setmana. L'equip de Guardiola va dominar sense gaire perill, va reservar homes que li podien donar profunditat com De Bruyne i Sané i va ser castigat amb un gol del coreà Son que haurà de remuntar a l'Etihad Stadium.

Semblava que el City s'avançaria aviat quan el VAR va determinar que unes mans de Rose a l'àrea havien de ser penal. El va llançar Agüero, però Lloris el va aturar. La primera part va ser de control visitant amb poca profunditat i a la segona, a més, el Tottenham va perdre Kane, que es va torçar el peu amb una acció amb Delph. Però el contratemps va esperonar l'equip de Pochettino, que va dominar més i així va arribar el gol. Son, que ja havia avisat dos cops, va trencar el fora de joc per mil·límetres, va salvar que la pilota sortís per la línia de fons, va encarar Delph i va xutar fort per doblegar les mans d'Ederson. Els atacs finals del City ja van ser totalment estèrils.