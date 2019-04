La desena edició de la Portals Montserrat homenatja Santanyes

La Portals va viure, el cap de setmana passat, la que va ser una lluïda desena edició. Com en les anteriors, La Taca de Collbató va ser l'organitzadora de la cita, tot un referent esportiu a Montserrat. Enguany, l'homenatge va ser per a la sabadellenca Sandra Santa-nyes, que ha tancat una cursa de grans resultats en el BTT.

Dissabte al matí es va portar a terme la Portals Solidària, pedalada per als més menuts amb suport de l'Obra Social La Caixa per recollir fons per a l'Associació de la Malaltia de Dent (ASDENT). L'endemà es va fer el tradicional tall de cinta per part del gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat i alcaldes de Collbató, el Bruc, Marganell i Monistrol. L'entrega del guardó a Santanyes va ser a càrrec de Toni Reig (director del Consell Català de l'Esport) i Miquel Solà, alcalde de Collbató.

La distància de la Portals va ser de 38 km i 650 metres de desnivell positiu. No es fan classificacions, tot i que el primer a completar el recorregut va ser el martorellenc Israel Núñez, donant la mà a Alberto Losada, exciclista professional. En dones, la primera a l'arribada va ser la manresana Núria Picas, homenatjada per la Portals l'any 2013 i campiona del món en ultratrail. Darrere seu va entrar Simone Friedrich, corredora de la UCO (Unió Ciclista Olesana).