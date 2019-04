La federació vol revolucionar la Copa del Rei i la Supercopa

La Federació Espanyola de Futbol va proposar ahir importants canvis en els formats de la Copa del Rei, que es disputaria a partit únic a casa de l'equip d'inferior categoria fins a les semifinals, que es jugaria a doble partit, i sobretot, en la Supercopa d'Espanya, que quatre clubs disputarien el gener i fora de l'Estat espanyol.

Així, el projecte per als propers anys per a la Supercopa d'Espa-nya inclou una final a quatre que ara mateix jugarien el Barça i el València, com a finalistes de Copa, i l'Atlètic de Madrid i el Reial Madrid, segon de la lliga i semifinalista de Copa. En el cas que els blancs passessin davant dels matalassers a la lliga, aquests perdrien el seu lloc en benefici del Betis.

Quant a la Copa, des de la primera ronda eliminatòria estarà integrada per equips de categoria regional, Tercera Divisió, Segona B, Segona i Primera Divisió. Els escenaris dels partits de Copa hauran de reunir uns requisits mínims per poder acollir partits de la competició i, com a excepció, els equips de la Supercopa entraran al torneig a setzens de final. Les novetats les ha d'aprovar l'assemblea federativa.