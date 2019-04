El moment de trencar les malediccions

El moment de trencar malediccions ha arribat. El Barça disputa avui (21.00 hores) l'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions davant el Manchester United a Old Trafford, estadi on els blaugrana no han guanyat mai. Dos empats, dues derrotes i dues eliminatòries a favor dels red devils, la més recent l'any 2008 a les semifinals, que coincideix amb la darrera Champions League gua-nyada pel Manchester United.

Old Trafford no és l'única maledicció que ha de superar el Barça. Els blaugrana han quedat eliminats als quarts de final de Champions quatre vegades en els darrers cinc anys, tres de manera consecutiva i l'última amb una caiguda històrica a Roma, on li va remuntar un 4-1 a favor de l'anada. Tot i ser els favorits en l'eliminatòria, el Manchester United només té l'opció de guanyar la Lliga de Campions i la ratxa des de l'arribada d'Ole Gunnar Solskjaer és molt positiva, amb només tres derrotes.



Roma i Wembley, molt recents



Tot i l'avantatge favorable del Manchester United en les eliminatòries, el Barça té molt recent les dues finals de Champions a l'Olímpic de Roma (2-0) i Wembley (3-1) que va guanyar als red devils i que, si hagués perdut, haurien canviat la història del Barça de Guardiola. Des de la final de Londres que no s'enfrontaven els dos equips i, per tant, el Manchester United també jugarà amb la motivació extra de venjar-se.

Cap dels homes de Solskjaer va jugar alguna d'aquelles dues finals i només Valencia i Smalling eren al vestidor d'una de les dues. El Barça encara té tres jugadores que van guanyar les dues Champions de l'etapa de Guardiola (Piqué, Busquets i Messi). Precisament Gerard Piqué va ser futbolista del Manchester United abans de tornar al Barça l'any 2009. El central català va coincidir al vestidor amb l'actual entrenador del rival, Ole Gunnar Solskjaer. Piqué va lloar el noruec ahir en roda de premsa, on va afirmar que el va «ajudar molt» en l'època del central al conjunt anglès. Piqué també va afirmar que sent «un gran respecte pel Manchester United» i que li feia «molta il·lusió» tornar a trepitjar Old Trafford. A més, el central va assegurar que no tenen «pressió per guanyar la Champions» perquè no és l'únic títol que poden aconseguir aquest any i que, en tot cas, tindrien la pressió al damunt si no haguessin aconseguit guanyar-la mai.



Dembélé, dubte fins a última hora



L'entrenador del Barça, Ernesto Valverde, va mostrar-se confiat perquè «en els moments importants a la lliga i la Champions els partits hem tirat endavant» tot i que va aclarir que no és «cap garantia». A més, va assegurar que «és difícil que aquest tipus d'eliminatòries es resolguin en el primer partit». Sobre els fantasmes de Roma, el tècnic extremeny va reconèixer que «havia donat moltes voltes a aquell partit, però al final ho va ser un estímul».

El davanter blaugrana Ousmane Dembélé segueix sent dubte després d'una lesió de la qual va recaure fa un mes davant l'Olympique de Lió. De tota manera, ahir va rebre l'alta mèdica i pot tenir uns minuts. Valverde va assegurar que no correran riscos si «no està bé», perquè la situació és diferent de quan va forçar amb el Lió, ja que el d'avui és el primer partit de l'eliminatòria. El més probable és que l'extremeny decideixi optar per Philippe Coutinho, qui va millorar respecte de les darreres setmanes al partit contra l'Atlètic de Madrid que va sentenciar la lliga a favor dels blaugrana (2-0). També hi hauria una altra possibilitat, amb l'entrada d'Arturo Vidal com a quart centrecampista.

L'altra incògnita de l'onze inicial blaugrana és el lateral dret, que se'l disputen Semedo i Sergi Roberto, aquest segon amb més opcions de jugar.