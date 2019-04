Quatre nedadors de casa nostra queden a prop de nedar les finals

Els nedadors de casa nostra van quedar a un pas d'entrar a quatre finals en els Campionats d'Espa-nya de Natació que es fan a Sabadell i nedaran les respectives finals B en la jornada final d'avui, que clourà la competició.

La manresana del CN Barcelona Mireia Pradell va quedar a només nou centèsimes de les vuit primeres en les semifinals dels 100 metres esquena. Va cobrir l'hectòmetre amb un temps d'1.03.76 i li va faltar molt poc per atrapar Cristina García Kirichenko, del CN Terrassa, que va tancar la llista de finalistes. En la mateixa distància, Àneu Ferrer va quedar tretzena ab 1.04.64. En la llista de finalistes B per a avui, apareixia Ferrer però no Pradell.

Pel que fa als representants masculins, Guillem Lázaro va ser onzè, desè si es descompta un participant, italià, en les semifinals dels 100 metres papallona. Va fer un registre de 56.06, a poc més d'un segon de la classificació. Per la seva banda, Izan Cubillas va quedar setzè en les exigents semifinals d'una de les proves estrella dels campionats, els 200 lliures, amb un registre d'1.52.79. Tots dos és previst que nedin avui les respectives finals B. El dia abans van ser reconeguts amb medalles de bronze en la categoria de joves en les proves dels 200 metres papallona i els 200 metres estils, respectivament.