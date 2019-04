Solskjaer creu que Leo Messi «és dels millors de la història però no és un jugador imparable»

L'entrenador del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, va assegurar ahir que Leo Messi «és dels millors futbolistes de la història, però no és un jugador imparable». El tècnic noruec va destacar la il·lusió dels futbolistes i l'afició davant el partit contra el Barça. «Creuen en les opcions de tirar endavant l'eliminatòria», va afirmar. A més, Solskjaer també va tenir paraules positives per a Gerard Piqué, amb qui va coincidir al vestidor del Manchester United quan era jugador. «No va gaudir de les oportunitats que probablement mereixia, perquè tenia de companys els millors centrals del món», va puntualitzar l'actual entrenador dels red devils. Solskjaer també va confirmar la baixa d'Alexis Sánchez per al partit d'avui i va mostrar-se esperançat que Matic i Ander Herrera, dos dels jugadors que són dubte, «estiguin disponibles». També va dissipar els rumors sobre Pogba, ja que va assegurar que està «enfocat» cap al partit. El central Chris Smalling va acompanyar en roda de premsa Solskjaer i es va mostrar «motivat» per aturar el capità i estrella del Barça, Leo Messi. «És un repte amb el qual gaudeixo», va afirmar el central anglès.