El 22è Torneig de Pasqua del Paidos se celebrarà de dissabte a dilluns

En la seva edició número 22, el proper cap de setmana se celebrarà el Torneig de Pasqua de l'escola Paidos, Memorial Martí Orive. Les seus dels partits i de les diferents activitats seran l'escola Paidos i el pavelló poliesportiu i el camp de futbol de Sant Fruitós, des de dissabte fins dilluns.

Dissabte al matí es farà, a les instal·lacions de l'escola Paidos, la Trobada d'Escoles de Bàsquet i els tornejos dels equips premini, tant en la categoria masculina com en la femenina. A la tarda, a partir de les 3 h, es realitzarà el torneig de categoria mini femení blanc i de masculí mini masculí verd, al pavelló municipal.

L'endemà, diumenge al matí, es faran partits al camp de futbol de San Fruitós en les categories de prebenjamins i escola, a partir de les 9 del matí. A la tarda tornarà el bàsquet, també a partir de les 3h, amb la celebració dels tornejos de les categories mini femení verd, mini masculí blanc i preinfantil femení. A part de clubs bagencs, hi haurà també el Bàsquet Pia de Sabadell, el Manlleu i l'Osona Femení, entre d'altres. Per acabar, dilluns hi haurà el partit amistós de futbol amb equips formats per alumnes de l'escola Paidos.