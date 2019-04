El Cadí s'avança al play-off amb una Vilaró galàctica

Es va passar pràcticament tot el darrer quart a la banqueta. Amb 25 minuts va anotar 29 punts, amb una sèrie perfecta de sis de sis en triples. Andrea Vilaró va liderar el Cadí cap a la primera victòria en el primer creuament del play-off. Un triomf de molt mèrit davant un rival que va fer valer els molts centímetres de què disposa per travar molt el partit.

Però les urgellenques van tenir paciència. Van fer circular la pilota tan bé com ho han estat fent les darreres jornades de la fase regular i van trobar, sempre, bones opcions. Quan no era Vilaró eren Bahí o Shereesha Richards les qui feien mal des de dins. Ara les de Bernat Canut podran viatjar cap a Sant Sebastià amb la tranquil·litat que no s'ho jugaran tot a cara o creu. Ben al contrari, si diumenge al migdia vencen a Donosti es classificaran per a les semifinal de la lluita pel títol.

Adu Muguruza va apostar per un cinc inicial molt alt. De fet, sol jugar, com aquell que diu, amb quatre ala pivots. I això va dificultar el joc del Cadí. L'encert inicial de l'experimentada Toch Sarr va mantenir sempre les guipuscoanes frec a frec amb les urgellenques. I quan no era l'africana era Lyndra Weaver la qui agafava el comandament de l'IDK. Una molt bona sèrie de Bahí, però, va permetre les de la Seu obrir el primer forat (20-11).

Ja al segon quart, un triple de Westbeld (27-24) va obligar el tècnic local a aturar el partit. Uns molt bon minuts de la pivot americana de l'IDK va posar contra les cordes el Cadí. Les visitants van posar-se davant amb un 35-36. Però la feina fosca de Richards i el caràcter i encert de Vilaró des de més enllà dels 6,75 permetrien a les urgellenques marxar amb 43-40 al descans.

Novament l'escorta va brillar a la represa: 7 punts de Vilaró i un triple de Yurena Díaz, en un gran estat de forma i direcció, van posar per primer cop les de la Seu deu punts per sobre (54-44). Les de Canut es replegaven en defensa i tenien paciència en atac. Només Sarr i Weaver semblaven ser una amenaça. Sense desmerèixer un equip molt rocós i en què l'aparició de Westbeld solia donar molts maldecaps al Cadí. Però un parcial de 15-2 a cavall del tercer i darrer quart, amb Ariadna Pujol ara també sumant, van trencar del tot el partit. Diumenge (12 h), segon embat al País Basc.

En els altres partits d'ahir, dues victòries locals: la del Girona amb l'Araski per 69-59 i també la del Perfumerías Avenida enfront del Mann Filter (77-51). I el Gernika va cedir amb el València (69-76).