El CE Carme, campió de lliga i nou equip de Tercera Catalana de futbol ARXIU PARTICULAR

Després de la golejada per 1-12 al camp del Masquefa B, el CE Carme s'ha proclamat campió del grup 4 de Quarta Catalana. El títol, i el corresponent ascens a Tercera, arriba quan encara falten quatre jornades per acabar la lliga. L'equip dirigit per Gabriel López Alcoba s'ha mostrat molt superior als adversaris i ha sumat 60 punts en les 26 jornades, tretze punts més que el segon classificat. El segon lloc, que dona dret a la promoció d'ascens, està disputat entre l'Ateneu Igualadí, que té 47 punts, i la Unió Esportiva Tous, que n'acumula 46 punts